رئيس البارالمبية الدولية يزور نادي الزهور بالتجمع الخامس ويشيد بإنشاءاته

زار البرازيلي أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية والدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية نادي الزهور بالتجمع الخامس خلال زيارة رئيس البارالمبية الدولية الرسمية لمصر والتي كان على رأسها مقابلة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

كان في استقبال رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، نيابة عن المستشار الدكتور محمد الدمرداش رئيس النادي، الكابتن/ ياسر حفني عضو مجلس الادارة.

وقام رئيس الأولمبية الدولية بجولة داخل النادي تفقد حلالها المنشآت الرياضية كما قام بزياره المركز الطبى هانزا ميديكا وكان فى استقباله الدكتور سامح سالم رئيس مجلس إدارة هانزا ميديكا.

خلال الزيارة أثنى أندرو بارسونز على النادى وامكانياته ومنشآته الرياضية.

وقام الكابتن ياسر حفني بتقديم درع النادى لرئيس البارالمبية الدولية فى ختام الجولة.

يذكر أن أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية قام بجولة تفقدية فور وصوله إلى مصر، شملت مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، برفقة الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور عمر حداد وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومحمود عبد العزيز مدير الإدارة المركزية للاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، والمهندس عمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة البارالمبية المصرية.

خلال الجولة، أشاد رئيس اللجنة البارالمبية الدولية بالبنية التحتية الرياضية المتطورة التي تتمتع بها مصر، قائلًا: "ما رأيته هنا يعكس رؤية استثنائية لتطوير الرياضة في مصر، إن مصر تلعب دورًا رياديًا على مستوى الرياضات البارالمبية، ليس فقط على مستوى المنافسات، ولكن أيضًا من خلال الإنشاءات والبنية التحتية التي تضاهي أفضل المعايير العالمية".

كما قام رئيس البارالمبية الدولية بزيارة صالة دكتور حسن مصطفى، وانهى زيارته بجلسة حوارية مع الأسرة البارالمبية في مصر تلاها بزيارة للجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس.