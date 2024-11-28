ads
الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مقتل شاب على يد صديقه بسبب مبلغ مالي بشبرا الخيمة 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شاب مصرعه على يد صديقه بطعنة بسلاح أبيض بالرقبة، أودت بحياته، وذلك إثر خلاف على مبلغ مالي بينهما، بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة بمحافظة القليويية، وجرى نقل الجثة لمستشفى معهد ناصر.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى معهد ناصر بوصول شاب يدعى"م ع" 19 سنة عاطل ومقيم بعزبة عثمان دائرة القسم، بجرح نافذ بالرقبة، أدى لوفاته.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود خلاف على مبلغ مالي بين المجني عليه وصديقه يدعى "أ ي" 19 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم، قام على إثرها بطعنه بالرقبة بسلاح أبيض مطواه، وفر هاربا.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكاب تلك الواقعة، وحرر المحضر اللإزم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

قتل شاب علي يد صديقه لقي شاب مصرعه مقتل شاب بشبرا الخيمة