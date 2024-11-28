مانشستر يونايتد بتشكيل هجومي أمام بودو جليمت في الدوري الأوروبي

أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بودو جليمت النرويجي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، نظيره بودو جليمت على ملعب أولد ترافورد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يواجه مانشستر يونايتد، بودو جليمت بتشكيل هجومي، حيث دفع أموريم بالرباعي أنتوني، راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو، ماسون ماونت، بالإضافة إلى الدعم الهجومي من برونو فيرنانديز.

يسعى مان يونايتد للفوز على بودو جليمت؛ لتحسين وضعه في بطولة الدوري الأوروبي، والاقتراب من المراكز الأولى المؤهلة مباشرة إلى الدور المقبل من مسابقة اليورباليج.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط، بينما يأتي بودو جليمت في المركز الـ14 وفي رصيده 7 نقاط.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة بودو جليمت

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز

خط الوسط: أنتوني - مانويل أوجارتي - برونو فيرنانديز - تيريل مالاسيا

وفي الهجوم: ماسون ماونت - راسموس هويلوند - أليخاندرو جارناتشو.