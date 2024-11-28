نقيب الصحفيين: مواقف فنزويلا من القضية الفلسطينية تاريخية.. وهي أول دولة في أمريكا اللاتينية تعترف بفلسطين

أشاد خالد البلشي نقيب الصحفيين بموقف فنزويلا من القضية الفلسطينية، قائلاً:" نحن أمام دولة تعد ضمن إطار دعم القضايا العربية منذ حركة عدم الانحياز.. وتبقى مواقفها من فلسطين تاريخية فهي الدولة الأولى في أمريكا اللاتينية التي اعترفت بدولة فلسطين خلال ٢٠٠٥ إبان حكم الرئيس السابق هوجو شافيز، واتخذت مواقف من الكيان المحتل طول الوقت بدءا من سحب الاعتراف بإسرائيل وطرد سفيرها عام ٢٠٠٩، ورفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني الذي حدث وقت العدوان على غزة وكان قد تم التصديق عليه في ٢٠١٥.".

جاء ذلك خلال حوار مفتوح نظمته لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين برئاسة وكيل النقابة حسين الزناتي مع سفير فنزويلا بالقاهرة ويلمر عمر بارينتوس حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال النقيب:" تكفي مراجعة تصريحات الرئيس الفنزويلي ووزير خارجيتها لنجد أنها أقوى من بعض التصريحات في المنطقة العربية.. وخلال الفترة الأخيرة طالبت فنزويلا بمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين، وكانت قد ظلت عنوانا مهما في دعم القضايا العربية طوال ٧٥ عاماً من العلاقات مع مصر.. وتأتي استضافة سفير فنزويلا بنقابة الصحفيين اعتزازا منها بهذا الدور الذي يمارس طوال تاريخ من العلاقات المشتركة".

