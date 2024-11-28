موقف محمد عبد المنعم.. تشكيل نيس لمواجهة رينجرز بالدوري الأوروبي

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جلاسكو رينجرز الإسكتلندي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق نيس بقيادة محمد عبد المنعم، اليوم الخميس، نظيره رينجرز على ملعب أليانز ريفيرا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يشارك محمد عبد المنعم أساسيًا في تشكيل نيس أمام رينجرز، ليعود إلى حجز مكانه في كتيبة المدرب فرانك هايس.

غاب محمد عبد المنعم أمام تفينتي الهولندي في الدوري الأوروبي، قبل أن يغيب أمام ليل وستراسبورج في الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى مباراتي منتخب مصر أمام بوتسوانا والرأس الأخضر.

وكان محمد عبد المنعم عاد إلى تدريبات نيس الجماعية أمس الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

انتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

يحتل نيس الفرنسي المركز الـ31 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي برصيد نقطتين، بينما يأتي رينجرز الإسكتلندي في المرتبة العاشرة بـ7 نقاط.

تشكيل نيس لمواجهة رينجرز في الدوري الأوروبي