وزير الرياضة يناقش الملفات الاقتصادية للوزارة

عقد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، اجتماعاً لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المتعلقة بعمل الوزارة، بحضور مساعدي و معاوني الوزير وأعضاء الوحدة الاقتصادية وقيادات الوزارة.



تناول الاجتماع استراتيجيات وسبل تحقيق الاستدامة الاقتصادية في المشروعات والأنشطة الرياضية والشبابية، كما تم استعراض فرص الشراكة مع القطاع الخاص.



كذلك تطرق اللقاء إلى ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية، كما تم استعراض خطط العمل المستقبلية وآليات تنفيذها، بما يواكب رؤية الدولة للتنمية المستدامة.



شدد الدكتور أشرف صبحي على ضرورة التركيز على البرامج التي تعزز المشاركة المجتمعية وتساهم في خلق فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاع الرياضي، وتعزيز العمل المؤسسي وتطوير الأداء داخل قطاعات الوزارة المختلفة.

وأكد الوزير أهمية التكامل بين القطاعات المختلفة داخل الوزارة لضمان تنفيذ الخطط الاقتصادية بكفاءة، وتحسين إدارة الموارد وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الرياضية والشبابية، تعزيز التنسيق والتخطيط للبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة.