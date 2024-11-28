مرموش يقود تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام ميتيلاند في الدوري الأوروبي

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ميتيلاند الدنماركي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

يحل فريق آينتراخت فرانكفورت بقيادة مرموش، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره ميتيلاند بملعب إم سي إتش أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود مرموش تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام ميتيلاند، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة هوجو إيكيتيكي.

نجح مرموش في تسجيل هدفين وصناعة آخر خلال 4 مباريات في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

يقدم عمر مرموش موسمًا رائعًا، إذ لعب 17 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 10 أهداف.

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط، بينما يأتي ميتيلاند في المركز الـ13 برصيد 7 نقاط.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة ميتيلاند في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: كولينز - توتا - روبن كوخ - آرثر ثياتي

خط الوسط: فارس شعيبي - محمود داوود - هوجو لارسون - نايلز نكونكو

وفي الهجوم: عمر مرموش - هوجو إيكيتيكي.