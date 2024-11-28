أستاذ طرق: خط الرورو المصري الإيطالي يعظم الاستفادة من موقع مصر المتميز

أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق بجامعة بني سويف، أنّ إطلاق خط الرورو جرى العمل عليه بعدما تم تجهيز البنية التحتية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف «أبو خضرة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المعطيات كانت تستدعي تعظيم الاستفادة من موقع مصر الفريد المستحيل تكراره.



وتابع، أن الدولة المصرية بوابة لقارة مليئة بالموارد ويتم نقل الموارد للقارة الأوروبية فكان لبد الاستفادة الكبيرة من موقع مصر، وهي من أفضل 10 دول على مستوى الموقع، الدولة ونفذت خطة محددة وواضحة لتطوير المواني بالكامل بالإضافة لربطها بشبكة نقل قوية للربط بين هذه المواني مع بعضها البعض.



