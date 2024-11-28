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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الثلاثاء .. لقاء حواري للجنة اقتصاديات الصحافة تمهيدًا لانطلاق مؤتمر الصحفيين العام

الصحفيين
الصحفيين
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تنظم لجنة اقتصاديات الصحافة في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، لقاءً حواريًا نهائيًا تمهيدًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين المقرر تنظيمه أيام 14 و15 و16 ديسمبر 2024م، بمشاركة الزملاء: نقيب الصحفيين خالد البلشي، والدكتور وحيد عبد المجيد أمين عام المؤتمر، ومقرري اللجان الثلاث.
ودعت اللجنة جميع الزملاء للمشاركة في اللقاء لمناقشة كل الأفكار، والتوصيات المقترحة لعرضها على المؤتمر، وتضمينها المستخرجات المرتقبة من فعاليات المؤتمر السادس.
كما دعت الزملاء الذين ساهموا في تقديم أوراق عمل ومقترحات على مدى جلسات واجتماعات اللجنة، الى الاستعداد لتقديم عرض لرؤاهم خلال لقاء الثلاثاء، وتقديم مقترحاتهم مختصرة ومكتوبة في نقاط خلال الندوة، لتضمينها توصيات المؤتمر.
وأكدت اللجنة أن حضورهم هذا اللقاء والتفاعل خلال المؤتمر هو الأساس لنجاح هدفنا جميعًا من مؤتمرنا العام السادس.
يناقش اللقاء قضايا صناعة الصحافة الاقتصادية، وما يتعلق بالأجور وآفاق تحسينها، وتعظيم موارد المؤسسات الصحفية، والصحف القومية والحزبية والخاصة، وأسس التطوير، وكيفية استفادة الصحف من عوائد بيع المحتوى عبر مختلف الوسائط، وطرق زيادة موارد النقابة بما يعود على أعضائها، وغيرها من القضايا ذات الصلة.
ومن المقرر أن تنظم لجنة التشريعات وحرية الصحافة لقاءً مماثلًا في وقت لاحق من الأسبوع المقبل، تناقش فيه ما يتعلق بمحاورها الرئيسية.
 

تنظم لجنة اقتصاديات الصحافة في الخامسة مساء الثلاثاء 3 ديسمبر 2024م لقاء حواري ا نهائي ا تمهيد ا للمؤتمر العام السادس للصحفيين المقرر تنظيمه أيام 14 و15 و16 ديسمبر 2024م بمشاركة الزملاء نقيب الصحفيين خالد البلشي والدكتور وحيد عبد المجيد أمين عام المؤتمر ومقرري اللجان الثلاث