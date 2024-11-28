سفير فنزويلا: "نحن لا نطلب شفقة بل معاملة عادلة والمواجهة مستمرة ضد الإمبريالية"

قال ويلمر عمر بارينتوس، سفير فنزويلا في القاهرة، خلال لقاء مفتوح نظمته لجنة الشؤون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، إن الوضع الاقتصادي في بلاده شهد تدهورًا كبيرًا منذ عام 2013 بعد وفاة الرئيس هوغو شافيز، حيث كان اقتصاد فنزويلا قبل ذلك يبلغ 500 مليار دولار. وأضاف أن الحصار الاقتصادي والإجراءات الأحادية التي فرضت على فنزويلا أدت إلى انخفاض إنتاج النفط بشكل حاد، مما أسهم في انهيار الاقتصاد. و تفاقمت الأزمة أكثر بعد جائحة كورونا، التي اعتبرها جزءًا من الحرب البيولوجية الموجهة ضد دول معينة، والتي كانت تهدف إلى إحداث ضرر اقتصادي في الدول التي بدأت تفقد هيمنتها.

وأوضح السفير أنه في أصعب عامين مرَّا على الاقتصاد العالمي، عانت فنزويلا من نقص حاد في الغذاء والكهرباء والوقود، وتم شن حرب عنيفة على العملة الوطنية، مما أدى إلى خسارتها بنسبة 57%. ومع ذلك، أكد السفير أن فنزويلا بدأت الآن عملية تعافي، حيث بدأ الإنتاج في الزيادة، وتم استعادة جزء كبير من القدرات الاقتصادية التي تأثرت.

وتطرق إلى الانتخابات الأخيرة في فنزويلا، مشيرًا إلى أن البلاد تعرضت لعدد كبير من الهجمات الإلكترونية على نظامها الانتخابي الذي كان مراقبًا من قبل مراقبين مصريين، الذين أشادوا بشفافية العملية. وأوضح أن نتيجة الانتخابات كانت حاسمة ولا رجعة فيها.

وأضاف السفير أن فنزويلا أصبحت اليوم قادرة على إنتاج 99% مما تستهلكه، بعدما توقفت الولايات المتحدة عن توريد المعدات اللازمة لتكرير النفط. وبدلاً من ذلك، بدأت البلاد في تصنيع وصيانة هذه المعدات محليًا، وكذلك تطوير صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد أن فنزويلا مهتمة بعقد اتفاقات مع مصر في مجال الصناعات الدوائية، نظرًا لتميزها في هذا المجال وبأسعار معقولة.

وعن سياسة فنزويلا النفطية، أكد السفير أن بلاده لا تطلب شفقة، بل معاملة عادلة، وأنها لن تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية. وأضاف أن فنزويلا مستمرة في كفاحها ضد الإمبريالية، وأنها لن تخضع للضغط الذي يسعى إلى تغيير نظامها السياسي. وتابع قائلاً إن فنزويلا الآن تصدر 80% من نفطها للأسواق الدولية، مقابل 20% فقط من الشراكات العالمية، بعد أن كانت 80% من صادرات النفط تذهب إلى الولايات المتحدة قبل وصول شافيز إلى الحكم.

وأشار إلى أن فنزويلا تمتلك موارد هائلة مثل الألماس، والبحيرات الكبرى، و احتياطي المياه العذبة، ورغم ذلك تُعتبر بلاده مثالًا سلبيًا في أمريكا اللاتينية. وأكد أن الشعب الفنزويلي يثق في حكومته، وأنه مستعد للاستمرار في هذا الكفاح رغم التحديات، متعهدًا بأن فنزويلا ستظل تسعى لتحقيق علاقات متساوية وعادلة مع جميع الدول.