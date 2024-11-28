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الخميس 28 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة بطوخ

الحادث
الحادث
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شهد طريق مزلقان ذكي نامول عند الثلاجة، دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الرشاح، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى قها.

وجارٍ البحث عن طفلة مفقودة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي طوخ وأسفر الحادث عن إصابة 9 اشخاص.

وجار البحث عن طفلة مفقودة، وجرى تحريك 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى قها، وتم أيضًا إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 
 

انقلاب ميكروباص في ترعة

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