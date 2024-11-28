القوات المسلحة تنظم المؤتمر العلمي السنوي الثالث للبحوث الطبية وبنك الدم

نظمت القوات المسلحة المؤتمر السنوي الثالث لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم، والذي يأتي في إطار الحرص على التطوير والتحديث في مجال الخدمات الطبية ومواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير العالمية للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة.



بدأت الجلسة الإفتتاحية بكلمة رئيس المؤتمر اللواء طبيب مصطفى النقيب مدير معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم رحب خلالها بالحضور، والذي أشار إلى أهمية المؤتمر الذى يمثل فرصة لتبادل المعلومات والخبرات المختلفة بما يعكس حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بمعايير الطب المعملي لمواكبة كل ما هو جديد في ذلك المجال.



وألقى اللواء طبيب عيد الطويل مساعد وزير الدفاع كلمة أكد فيها حرص القوات المسلحة على تنظيم العديد من المؤتمرات فى مختلف المجالات الطبية والتى لها أكبر الأثر فى تطوير أداء وقدرات الكوادر الطبية وتزويدهم بأحدث ما وصل إليه العلم والمعرفة لدعم المنظومة الطبية، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لخدمة المجتمع بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الطبية والبحثية بما يعظم الإستفادة من الإمكانات المتاحة لتقديم خدمة صحية أفضل للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية بمشاركة عدد من الأطباء المصريين والأجانب ونخبة من الخبراء الدوليين ومستشاري وأساتذة المعامل وبنوك الدم بالقوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية.



وعلى هامش فعاليات المؤتمر تم تنفيذ معرضًا لعرض أحدث الأجهزة والتقنيات فى مجال التحاليل الطبية لأكثر من ( 30 ) شركة مصرية وعالمية.



وفي سياق متصل استضاف مستشفى العيون التخصصي بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبري القبة إنعقاد الاختبارات النهائية لزمالة الكلية الملكية لجراحي العيون بلندن، والتى تقدم خلالها عدد من أطباء العيون من جمهورية مصر العربية وكلًا من تركيا والكويت والأردن ومالطا والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة، وذلك فى ضوء التعاون المشترك مع كبرى المؤسسات والمراكز العلمية الدولية لتنظيم الإختبارات المؤهلة لنيل الدرجات العلمية المختلفة.

و الجدير بالذكر أن هذه الإختبارات تعقد بصفة دورية سنويًا مما يعكس ثقة وتقدير الكلية الملكية لجراحي العيون بلندن في القدرات التنظيمية والمستوى العلمي الرفيع للكوادر الطبية بمستشفى العيون التخصصي للقوات المسلحة.



يأتي ذلك في إطار اهتمام القوات المسلحة بدعم المنظومة الطبية والمساهمة في الإعداد والتأهيل للكوادر الطبية المصرية لمواكبة التطور العالمي المتلاحق في مختلف التخصصات الطبية.