فيديو تشويقي باللغة التركية يجمع بين نيقولا معوض وأيلين ييليز

نشر الفنان نيقولا معوض عبر صفحته على انستجرام فيديو تشويقي غامض يجمعه مع الفنانة التركية أيلين ييليز، حيث لم يتم الكشف عن هوية العمل الفني الذي يتم التشويق له.

في الفيديو يتحدث نيقولا معوض باللغة التركية للمرة الأولى مع أيلين ييليز عبر الهاتف، ويوضح كل منهما للآخر أنهما لا يزالان يحبان بعضهما البعض، ومشتاقان لبعضهما أيضًا.

ويعتبر نيقولا معوض من النجوم العرب القادرين على التحدث وأداء الأدوار بلغات ولكنات متعددة، فبالإضافة إلى قدرته على أداء لكنات عربية متنوعة، فقد أدى أدوارًا باللغات الإنجليزي والفرنسي والروسية، وحاليًا التركية للمرة الأولى.

نيقولا شارك مؤخرا في الموسم الرمضاني في مسلسل الحشاشين بدور الشاعر والعالم عمر الخيام كما انتهى من تصوير دوره في مسلسل أجنبي جديد تم تصويره بالكامل في الإمارات.

https://www.instagram.com/reel/DC7Hx78tN5-/?igsh=d2FwMGg5c2FnYjY2