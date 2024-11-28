ads
الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيديو تشويقي باللغة التركية يجمع بين نيقولا معوض وأيلين ييليز

نيقولا معوض
نيقولا معوض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشر الفنان نيقولا معوض عبر صفحته على انستجرام فيديو تشويقي غامض يجمعه مع الفنانة التركية أيلين ييليز، حيث لم يتم الكشف عن هوية العمل الفني الذي يتم التشويق له.

في الفيديو يتحدث نيقولا معوض باللغة التركية للمرة الأولى مع أيلين ييليز عبر الهاتف، ويوضح كل منهما للآخر أنهما لا يزالان يحبان بعضهما البعض، ومشتاقان لبعضهما أيضًا.

ويعتبر نيقولا معوض من النجوم العرب القادرين على التحدث وأداء الأدوار بلغات ولكنات متعددة، فبالإضافة إلى قدرته على أداء لكنات عربية متنوعة، فقد أدى أدوارًا باللغات الإنجليزي والفرنسي والروسية، وحاليًا التركية للمرة الأولى.

نيقولا شارك مؤخرا في الموسم الرمضاني في مسلسل الحشاشين بدور الشاعر والعالم عمر الخيام كما انتهى من تصوير دوره في مسلسل أجنبي جديد تم تصويره بالكامل في الإمارات.

https://www.instagram.com/reel/DC7Hx78tN5-/?igsh=d2FwMGg5c2FnYjY2

 

نيقولا معوض الدراما التركية