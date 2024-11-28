مواعيد مباريات مودرن سبورت في كأس الرابطة

أعلنت رابطة الأندية المصرية عن مواعيد مواجهات دور المجموعات لمسابقة كأس الرابطة موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وأوقعت قرعة المسابقة فريق مودرن سبورت بالمجموعة الأولى رفقة الزمالك وسموحة وبتروجت والجونة.

وجاءت مباريات مودرن سبورت على النحو التالي:

الجولة الأولى

مودرن سبورت أمام بتروجت، يوم الأربعاء ١١ ديسمبر على ملعب ستاد بتروسبورت الساعة ٨ مساءً.

الجولة الثانية

مودرن سبورت أمام سموحة يوم الأحد ٢٣ مارس على ملعب ستاد القاهرة الساعة ٩ مساءً.

الجولة الثالثة

الزمالك أمام مودرن سبورت يوم الأربعاء ٢ ابريل على ملعب ستاد القاهرة الساعة ٥ مساءً.

الجولة الرابعة

الجونة أمام مودرن سبورت يوم الأربعاء ٢٣ ابريل على ملعب خالد بشارة الساعة ٥ مساءً.