مواعيد مباريات مودرن سبورت في كأس الرابطة

أعلنت رابطة الأندية المصرية عن مواعيد مواجهات دور المجموعات لمسابقة كأس الرابطة موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥.
وأوقعت قرعة المسابقة فريق مودرن سبورت بالمجموعة الأولى رفقة الزمالك وسموحة وبتروجت والجونة.
وجاءت مباريات مودرن سبورت على النحو التالي:
الجولة الأولى
مودرن سبورت أمام بتروجت، يوم الأربعاء ١١ ديسمبر على ملعب ستاد بتروسبورت الساعة ٨ مساءً.
الجولة الثانية
مودرن سبورت أمام سموحة يوم الأحد ٢٣ مارس على ملعب ستاد القاهرة الساعة ٩ مساءً.
الجولة الثالثة
الزمالك أمام مودرن سبورت يوم الأربعاء ٢ ابريل على ملعب ستاد القاهرة الساعة ٥ مساءً.
الجولة الرابعة
الجونة أمام مودرن سبورت يوم الأربعاء ٢٣ ابريل على ملعب خالد بشارة الساعة ٥ مساءً.