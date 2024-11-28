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الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مواعيد مباريات مودرن سبورت في كأس الرابطة

مودرن سبورت
مودرن سبورت
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أعلنت رابطة الأندية المصرية عن مواعيد مواجهات دور المجموعات لمسابقة كأس الرابطة موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وأوقعت قرعة المسابقة فريق مودرن سبورت بالمجموعة الأولى رفقة الزمالك وسموحة وبتروجت والجونة.

وجاءت مباريات مودرن سبورت على النحو التالي:

الجولة الأولى 
مودرن سبورت أمام بتروجت، يوم الأربعاء ١١ ديسمبر على ملعب ستاد بتروسبورت الساعة ٨ مساءً.

الجولة الثانية 
مودرن سبورت أمام سموحة يوم الأحد ٢٣ مارس على ملعب ستاد القاهرة الساعة ٩ مساءً.

الجولة الثالثة 
الزمالك أمام مودرن سبورت يوم الأربعاء ٢ ابريل على ملعب ستاد القاهرة الساعة ٥ مساءً.

الجولة الرابعة
الجونة أمام مودرن سبورت يوم الأربعاء ٢٣ ابريل على ملعب خالد بشارة الساعة ٥ مساءً.

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