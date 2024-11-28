رصدت الإعلامية نهى درويش موفدة قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة السعودية الرياض، تواصل فعاليات الأيام المصرية بمبادرة “انسجام عالمي” بالرياض، لافتةً، إلى أن الصحف السعودية رصدت أسبوع انعقاد هذه المبادرة التي تتكون من 49 يومًا، لكن جرى تخصيص أسبوعها الأخير لمصر.

وقالت "درويش"، في تصريحات مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "المبادرة شهدت اليوم في عطلة نهاية الأسبوع توافدًا كبيراً جداً من العائلات المصرية المقيمة في الرياض وداخل المملكة العربية السعودية بشكل عام، والعديد من الجنسيات الذين توافدوا على مقر حديقة السويدي التي يقام بها فعاليات مبادرة انسجام عالمي".

و أوضحت، أن المبادرة لاقت إشادة المصريين وتقدير المملكة العربية السعودية لمصر والفنون المصرية والتراثية والثقافية، مواصلة: كل يوم يشهد احتفالا، وبالأمس، كان الاحتفال بالأغاني الشعبية، واليوم الاحتفال بالتراث و الفلكلور المصري، وهناك العديد من الأجنحة داخل حديقة السويدي للأطعمة والمشروبات والملابس المصرية، إذ تتحدث عن مصر وتراثها و الفراعنة، فقد جرى تنظيم فعاليات كثيرة في هذا الخصوص".