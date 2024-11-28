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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتخاب الطالب حازم بدر الدين رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة الإسكندرية

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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أعلنت كلية الهندسة  جامعة الإسكندرية فوز الطالب حازم امام برئاسة اتحاد طلاب الكلية و فوز الطالب مازن رامي بمنصب نائب رئيس الاتحاد عقب انتهاء الانتخابات.

وأسفرت انتخابات أعضاء مجلس اتحاد الطلاب عن فوز الطالبة ياسمين علاء بمنصب أمين اللجنة الاجتماعية و الرحلات، والطالب عبدالرحمن عصام بمنصب الأمين المساعد، و الطالبة كارن مصطفى  بمنصب أمين اللجنة العلمية والتكنولوجية والطالبة ملك ابراهيم بمنصب الأمين المساعد.

كما فاز الطالب أحمد ياسر بمنصب أمين اللجنة الرياضية و الطالب احمد سامح بمنصب الأمين المساعد، و فاز الطالب عمرو عبدالحكيم بمنصب أمين اللجنة الفنية و الطالب مهند السيد بمنصب الأمين المساعد.

و فازت أيضاً الطالب معتز دسوقي بمنصب أمين لجنة الأسر و الطالب حسن مدحت بمنصب الأمين المساعد، و فاز الطالب يحيى طه بمنصب أمين لجنة الجوالة و الخدمة العامة و الطالب مروان احمد بمنصب الأمين المساعد، و أخيراً فاز الطالبة اروى ياسر بمنصب أمين اللجنة الثقافية و الإعلامية و الطالب عبدالرحمن قصبي بمنصب الأمين المساعد.

ومن جانبه أشار حازم إمام رئيس الاتحاد عقب فوزه إلى سعي الاتحاد دائماً على دعم جميع طلاب الكلية و تمثيلهم و تقديم الخدمات المختلفة لهم .

و أكد مازن رامي نائب رئيس الاتحاد على حرصهم على توسيع قاعدة المشاركة في النشاط الطلابي داخل الكلية و دعم جميع الكيانات الطلابية .

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