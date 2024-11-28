مبابي و3 نجوم طاعون مستمر داخل ريال مدريد

نشرت صحيفة «آس» الإسبانية، اليوم الخميس، تقريرًا عن ريال مدريد وأزماته مع اللاعبين خلال الموسم الجاري 2024-2025، بعنوان «الطاعون مستمر».

يشهد نادي ريال مدريد الإسباني فترة عصيبة بعد الخسارة أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، حيث تتوالى الإصابات لتضرب صفوف الفريق الملكي.

ووصفت صحيفة «آس» الإسبانية الوضع الحالي في ريال مدريد بأنه «طاعون مستمر»، حيث انتقلت الإصابات من خط الدفاع إلى الخطوط الأمامية، مما أضعف من قوة الملكي.

مبابي وبيلينجهام ودياز يضعون أنشيلوتي في مأزق

وعاد ثلاثي الهجوم، كيليان مبابي وجود بيلينجهام وبراهيم دياز، من إنجلترا بعد مباراة ليفربول وهم يعانون من آلام مختلفة، مما يثير الشكوك حول مشاركتهم في مباراة خيتافي المقبلة.

وتزداد أزمة الهجوم في ريال مدريد بغياب الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس بسبب الإصابة، مما يضع المدرب كارلو أنشيلوتي في موقف صعب.

مبابي في مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

ويخضع الثلاثي المصاب إلى فحوصات طبية غدًا الجمعة؛ لتحديد مدى جاهزيتهم لمواجهة خيتافي، كما تحوم الشكوك حول جاهزية أوريلين تشواميني، بينما يغيب إدواردو كامافينجا لفترة أطول بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام ليفربول.

تأكد غياب كامافينجا لفترة طويلة

وكشف بيان طبي صادر عن نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، أن كامافينجا يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى، ليغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

أمام هذه الأزمة، يواجه أنشيلوتي تحديًا كبيرًا في تشكيل الريال لمواجهة خيتافي، حيث تنتظر ريال مدريد مباراتان حاسمتان أمام أتالانتا الإيطالي ثم نهائي كأس إنتركونتينينتال يوم 18 ديسمبر بملعب استاد لوسيل في الدوحة.

كامافينجا

وأشارت الصحيفة إلى أن أنشيلوتي قد يلجأ إلى الاعتماد على عدد من اللاعبين الشباب لتعويض النقص العددي في صفوف الميرينجي، خاصة في خط الهجوم.

هذه الأزمة تهدد خطط ريال مدريد في المنافسة على جميع الألقاب هذا الموسم، وتضع المدرب أنشيلوتي تحت ضغط كبير لإيجاد الحلول المناسبة.

وخسر ريال مدريد من ليفربول بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، ما وضع رفاق مبابي في المركز الـ24 برصيد 6 نقاط، ويبعدهم عن المراكز الثمانية الأولى المؤهلة لدور الـ16 بشكل مباشر.