المشدد 15 سنة لعامل استدرج طفلة وهتك عرضها في منشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم بمعاقبة عامل بمطعم، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بالتعدي على طفلة، وهتك عرضها، بمنطقة منشأة ناصر.

كشف أمر الإحالة أن المتهم (م.س)، عامل، أحيل إلى محكمة الجنايات، حيث إنه في غضون شهر مايو 2023 أقدم على هتك عرض الطفلة (ر.ا)، والذي استغل صغر سنها، وتواجدها أمام المحل الذي يعمل به.

وما أن رأى الطفلة بمفردها دون أسرتها، قام المتهم باستدراجها، ودفعها داخل المحل، بقصد هتك عرضها، وأحرز المتهم أقراص الترامادول، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم عرض حياة المجني عليها للخطر؛ حيث هددها بسلاح أبيض، وبث الرعب في نفسها، وأصابها بكدمات وفقا لما ورد في التقرير الطبي بالقضية، وعلى النحو المشار إليه في التحقيقات.

وكشف الضابط مجري التحريات في الواقعة أن تحرياته السرية تأكدت من صحة الجريمة، وأن المتهم اختطف المجني عليها من أمام مسكنها لتواجدها بمفردها وهتك عرضها، طبقا لتفريغ الكاميرات في الشارع الذي خرجت منه الطفلة، واصطحبها المتهم داخل المحل الذي يعمل به، بعيدا عن ذويها والمارة.

وقال شهود عيان في الواقعة، إن المتهم خرج مسرعًا من المحل، عقب رؤية أسرة المجني عليها، وفر هاربا في الحال، لعلمهم بما فعله المتهم في نجلتهم.

من جانب آخر؛ قالت أسرة المجني عليها، إن المتهم استغل صغر سن الطفلة واستدرجها داخل محله، وهتك عرضها، وهددها بواسطة سلاح أبيض، كي لا تخبرنا بما حدث.

وأضافت: خرجت نجلتنا مسرعة من المحل الذي يعمل به المتهم، بها كدمات وإحمرار في جسدها، وأخبرتنا أن ذلك الشخص خلع عنها ملابسها، ولامس جسدها، وضربها.

تلقي قسم شرطة منشأه ناصر بلاغا من أسرة الطفلة تتهم عامل بهتك عرض نجلتهم، وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهم.

بإعداد الأكمنة اللازمة؛ تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم، والذي اعترف بارتكاب الواقعة، وضبط بحوزته أقراص الترامادول المخدر، واعترف أنه يتعاطي المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.