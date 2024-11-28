"مسام السعودي" يتلف 955 لغمًا وعبوة ناسفة في تعز

نفذ مشروع «مسام» لنزع الألغام - اليمن، اليوم الخميس، عملية إتلاف وتفجير لـ 955 لغم وعبوه ناسفه وقذائف غير متفجره ومخلفات حرب، في منطقة غيل وركه بمديرية جبل حبشي - محافظة تعز، قام بها فريق المهمات الخاصة لدى مسام، بقيادة المهندس أديب رجب.

وشملت عملية الإتلاف التي نفذها فريق المهمات الخاصة بـ«مسام»، 6 ألغام مضادة للأفراد، 18 لغماً مضادا للدبابات، 91 قذيفة متنوعة، بالإضافة إلى 23 فيوزاً منوعاً، 5 صواريخ كاتيوشا، و746 طلقات متنوعة، و27 عبوة ناسفة، وعدد 39 قنبلة.

وذلك بحضور عميد مهندس عارف القحطاني مشرف «مسام» في تعز، وقيادة محور تعز، العميد الركن محمد النجار رئيس عمليات محور تعز، والعقيد عبدالباسط البحر، المتحدث الرسمي باسم محور تعز.

وأثنى قيادة محور تعز على جهود مشروع «مسام» لنزع الألغام - اليمن، موجهين الشكر لإدارة المشروع والخبراء والفرق الميدانية على ما يبذلوه في محافظة تعز وفي اليمن كاملاً من أجل الإنسانية وإنقاذ أرواح الأبرياء.