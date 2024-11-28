وفاة شقيق الفنانة حنان سليمان والعزاء بمسجد الكويتي بالمعادي

أعلنت الفنانة حنان سليمان وفاة شقيقها صبري حسن سليمان عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت حنان سليمان: "توفي إلى رحمة الله اخي المهندس صبري حسن سليمان العزاء غدا الجمعة بمسجد الكويتي بزهراء المعادي".

يشار إلى أن آخر أعمال حنان سليمان مسلسل "المداح 4" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته بجانب النجم حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، صبحي خليل ودياب وحمزة العيلي وصفاء جلال وهلا السعيد ومي سليم، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.