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الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السفير التركي بالقاهرة : 3.5 مليار دولار حجم استثماراتنا في مصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقدت سفارة تركيا في القاهرة اليوم اجتماعها التشاوري السنوي مع الشركات التركية المستثمرة أو الراغبة في الاستثمار في مصر، بمشاركة ممثلين عن حوالي 50 شركة تركية. 

تناول الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

أكد السفير التركي صالح موطلو شن أن التجارة والاستثمارات تشكل العمود الفقري للعلاقات بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى التوافق الذي تحقق بين قيادتي البلدين خلال زيارات الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي. كما أعرب عن ترحيب تركيا بالاستثمارات المصرية في أنقرة، لافتًا إلى التقدم الذي أحرزته مصر في مجال البنية التحتية ضمن رؤية 2030.

وأوضح السفير شن أن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ 3.5 مليار دولار، وتوفر فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص. كما كشف عن خطط لإنشاء مصنعين جديدين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار، مما يوفر 10 آلاف وظيفة جديدة.

وأشار إلى اهتمام الشركات التركية ببيئة الاستثمار المصرية، حيث قدمت أكثر من 100 شركة استفسارات حول الاستثمار خلال العام الماضي، بينما باشرت العديد منها نشاطها فعليًا في مصر. وأكد أن السفارة التركية تواصل تقديم الدعم اللازم للمستثمرين الأتراك.

في ختام الاجتماع، أعلن السفير شن عن تنظيم منتدى أعمال بين البلدين قريبًا لتسريع التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية على المستويات كافة.

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