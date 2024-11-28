"Moana 2" في طريقه لتحقيق أرقامًا قياسية عقب طرحه بالسينمات

يتجه الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "Moana" ليحقق رقما قياسيا عالميا عقب طرحه بصالات السينما خلال عطلة عيد الشكر.

حقق الفيلم 57.5 مليون دولار أمس الأربعاء، في صالات السينما الأمريكية، ومن المتوقع أن يهيمن على شباك التذاكر في عطلة عيد الشكر بأداء "سيسجل في كتب التاريخ" على حد وصف موقع "فارايتي".

ومن المتوقع أن يجمع فيلم "Moana 2"، الذي تم تطويره في الأصل كعرض تلفزيوني لـصالح "ديزني بلس" قبل أن يتم تحويله إلى فيلم سينمائي، ما لا يقل عن 175 مليون دولار خلال أول خمسة أيام من عرضه في دور العرض.

وإذا حقق الفيلم هذه التقديرات العالية، فسوف يحطم بسهولة الأرقام القياسية بأكبر حصيلة في عيد الشكر على الإطلاق، متجاوزًا الأرقام القياسية السابقة التي حققها فيلم "Frozen 2" (125 مليون دولار على مدار الأيام الخمسة الأولى) وفيلم "The Hunger Games: Catching Fire" لعام 2013 (109 مليون دولار على مدار الأيام الخمسة.

بعد تلقيها رسالة من أقاربها في أوقيانوسيا، تُبحر (موانا) في مغامرة ملحمية للبحار البعيدة المليئة بالمخاطر، وتواجه العديد من المواقف والعقبات التي لم تتعرض لها من قبل.