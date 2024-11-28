10 معلومات عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من التعليمات لضمان جودة الامتحانات وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/2025.

وجاءت أبرزها، الآتي:

تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم ١٨/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ٢٣/ ١/٢٠٢٥

الالتزام بتغطية الأسئلة للأجزاء التي تم تدريسها فعليًا

منع إدراج أي موضوعات ذات طابع سياسي أو قضايا حزبية وخلافية

تطبيق «البوكليت» في المواد الأساسية، حسب كل مديرية

وضع باركود على أوراق الأسئلة لتتبعها

تسليم الأوراق للجان قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ

فتح المظاريف الساعة 8:55 صباحًا

منع الطلاب والمعلمين من اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان

منع معلمي المادة من الملاحظة داخل لجان امتحان موادهم

ضمان السرية التامة في عملية رصد الدرجات، مع عدم الإعلان عن النتائج إلا بعد اعتمادها رسميًا من المحافظ