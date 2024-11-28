عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "الاقتصادات المتنامية تعيد رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي"، ففي الوقت الذي يشهد سعي القوة الغربية المتمثلة في الدول المتقدمة للحفاظ على سيطرتها على الصناعات الأساسية تتزايد محاولات دول مثل الصين وروسيا لتوسيع نفوذها في القطاعات الاستراتيجية ما يشكل تحديات جديدة تفرضها الاقتصادات المتنامية وعلى رأسها الصين.



تلك الدول المتقدمة التي اعتادت تصدر المشهد الصناعي والتكنولوجي تجد نفسها الآن أمام منافسة شرسة تعيد تشكيل موازين القوى العالمية.



على سبيل المثال، الصين، لم تعد مجرد مصنع العالم، بل أصبحت مركزا للابتكار والتطوير تتشابك قوتها التصنيعية مع استراتيجياتها المتقدمة في تأمين الموارد الحيوية مثل المعادن النادرة والطاقة، ما يثير مخاوف عميقة لدى الدول المتقدمة من أن تفقد السيطرة على مصادر القوة الاقتصادية.



