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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يتراجع 3 مراكز في تصنيف "فيفا"

منتخب مصر
منتخب مصر
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم عن التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر نوفمبر 2024، والذي شهد تراجع منتخب مصر 3 مراكز.

وجاء منتخب مصر في المركز 33 عالميا، والثالث إفريقيا بعد المغرب والسنغال.

وحافظ منتخب الأرجنتين المتوج بلقب كوبا أمريكا على صدارة التصنيف العالمي.

تصنيف المنتخبات لشهر نوفمبر

وجاء منتخب فرنسا بالمركز الثاني ضمن التصنيف، وواصل منتخب إسبانيا حفاظه على المركز الثالث عالميا.

وعلى مستوى إفريقيا استمر منتخب المغرب في الصدارة وتراجع لـ 14، بينما قفز منتخب السنغال للمركز 17 بدلا من 20.

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