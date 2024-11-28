حسن أبو الروس ينضم لنجوم مهرجان "ساوند ستورم" العالمي في الرياض

يستعد الفنان حسن أبو الروس لإحياء حفلا غنائيا في السعودية، بمهرجان ساوند ستورم العالمي، وذلك مساء يوم 12 من ديسمبر المقبل.



وينضم حسن "أبو الروس" لنخبة نجوم الموسيقى والغناء العالميين الذين يضعون بصمتهم في "ساوند ستورم" أحد أكبر الكرنفالات الموسيقية على مستوى العالم، من بينهم إمينيم وجيسون ديرولو وديفيد جيتا وإيكون، والنجوم العرب منهم إليسا وأحمد سعد ومروان موسى.



ويطل حسن أبو الروس في مهرجان "MDL Beast Sound Storm" الموسيقي العالمي في العاصمة السعودية الرياض للمرة الثانية على التوالي إذ شارك بالمهرجان العام الماضي.

ويحتفل "أبو الروس" مع الجمهور السعودي بإطلاق ألبومه الجديد "العيون بصالي"، مع تقديمه توليفة من أشهر أعماله الغنائية مصحوبة بعرض استعراضي راقص مميز بأزيائه وأدائه الغنائي، من بينها "شيكالاستيك" و"فلتت مني" و"كل الناس".



ويقوم أبو الروس بجولة موسيقية عربية يمر خلالها بين البحرين والسعودية ومصر، وصولا لجولة أوروبية، وأخر أعماله الدرامية مسلسل "حالة خاصة".