بحضور نجوم الفن.. بدء مراسم عزاء حما حمادة هلال بمسجد الشربتلي

بدأت منذ قليل مراسم تلقى أسرة المهندس سميح توفيق القيشاوي، حما الفنان حمادة هلال، العزاء في حما الفنان، بمسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني.

وكان أعلن الفنان حمادة هلال وفاة والد زوجته بعد معاناة مع المرض، وذلك عبر صفحته على "انستجرام" قائلا: "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوي، اللهم اسكنه فسيح جناتك، وارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، واجعل قبره نورًا دائمًا لا ينقطع".

و شيعت جنازة الراحل من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء وسط أجواء مليئة بالحزن.

وحرص الفنان حماده هلال على توجيه رسالة شكر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، قائلاً: “بشكر كل اللي حضر جنازة حمايا المهندس سميح توفيق”.