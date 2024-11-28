ads
الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بحضور نجوم الفن.. بدء مراسم عزاء حما حمادة هلال بمسجد الشربتلي

جانب من العزاء
جانب من العزاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت منذ قليل مراسم تلقى أسرة المهندس سميح توفيق القيشاوي، حما الفنان حمادة هلال، العزاء في حما الفنان، بمسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني. 

 

وكان أعلن الفنان حمادة هلال وفاة والد زوجته بعد معاناة مع المرض، وذلك عبر صفحته على "انستجرام" قائلا: "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوي، اللهم اسكنه فسيح جناتك، وارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، واجعل قبره نورًا دائمًا لا ينقطع".

 

و شيعت جنازة الراحل من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء وسط أجواء مليئة بالحزن.

وحرص الفنان حماده هلال على توجيه رسالة شكر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، قائلاً: “بشكر كل اللي حضر جنازة حمايا المهندس سميح توفيق”.

المهندس سميح توفيق القيشاوي حما الفنان حمادة هلال مسجد حسن الشربتلى عزاء حما حمادة هلال