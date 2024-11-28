أحمد سعد عن المخرج عمر زهران: "أنضف وأطهر خلق الله"

عبر الفنان أحمد سعد عن مساندته للمخرج عمر زهران، الذي تم مؤخرا القبض عليه واتهامه بسرقة شليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.



وقال أحمد سعد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عمر زهران انضف واطهر خلق الله اللهم انك اعلم بأن عبدك الشريف الطاهر عمر بريء وانا اشهد امام الله انه خير صديق وأخ وإنه في حياتي شخص إيجابي جدا جدا".

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنح الجيزة، حكمها على المخرج والفنان عمر زهران، يوم الثلاثاء المقبل، على خلفية اتهامات منسوبة إليه من الفنانة التشكيلية السعودية شليمار الشربتلي.

