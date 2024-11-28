شاهد| دياب يطرح أحدث أعماله الغنائية "حلال حلال" عبر "يوتيوب"

طرح المطرب دياب أحدث أعماله الفنية التي تحمل عنوان “حلال حلال” بطريقة الفيديو كليب، عبر منصة "يوتيوب"، حيث جاءت من إخراج أشرف رمضان، وكلمات مصطفى حدوتة.

وكان "دياب" قد انتهى من التجهيز لمسلسل جديد بعنوان "الحب كله" مع النجم آسر ياسين، والمخرج تامر محسن، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من كتابة مها الوزير، حيث من المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال دياب مسلسل "مليحة" وعرض في رمضان الماضى، ولاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من أشرف زكى، ميرفت أمين، أمير المصرى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج عمرو عرفة.