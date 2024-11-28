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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تمارا حداد: مخطط إسرائيلي لإعادة استيطان قطاع غزة وتقسيمه

الدكتورة تمارا حداد
الدكتورة تمارا حداد
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قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن هناك مخطط إسرائيلي لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، تحديدًا شمالي القطاع، لافتة إلى أن وزير الإسكان الإسرائيلي دخل اليوم إلى محور نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.


وأضافت «حداد» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن زيارة وزير الإسكان الإسرائيلي اليوم، لمحور نتساريم توضح أن هناك مساعي إسرائيلية في إعادة الاستيطان إلى جانب تقسيم القطاع الفلسطيني إلى 4 محاور، من خلال أن يكون هناك وجود ممرات شمالي القطاعي هم «مِفلسين» و«نتساريم» و «كيسوفيم» إلى جانب وجود قوات الاحتلال في «محور فيلاديلفيا».

وأوضحت الكاتبة والباحثة السياسية، أنه فيما يتعلق بمسار المفاوضات، فإنه حتى هذه اللحظة يصر الاحتلال الإسرائيلي على إخراج مُحتجزيه من قطاع غزة، دون إعطاء أي التزام متعلقًا بوقف إطلاق النار، أو الانسحاب من قطاع غزة، لا سيما وأن الاحتلال يُصمم على البقاء في المحاور التي أنشأها لترسيخ قواعد عسكرية أو استيطانية، للحصول على المعلومات الأمنية الاستخباراتية عن المقاومة الفلسطينية.
 

الدكتورة تمارا حداد مخطط إسرائيلي لإعادة الاستيطان في قطاع غزة وزير الإسكان الإسرائيلي