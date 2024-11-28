خبير: مصر تُقدم تسهيلات عديدة في المجال السياحي

قال الخبير السياحي حمد مبارك الفضالة، إن التطوير في مجال السياحة لا يقتصر على الأجزاء الأثرية فقط، والتي تُمثل جزءًا كبيرًا بالنسبة للدولة، فالتنمية التي تحدث في البلاد هي تنمية شاملة في جميع المجالات.

وأضاف “الفضالة”، في تصريحات لقناة “إكسترا نيوز”، أن الترويج للسياحة يتطلب ربط المنتج السياحي المتنوع بشكل يجعله منتجًا وليس مجرد مادة خام، بمعنى أنه عندما يزور السائح مصر فهو يستطيع تقييم التجربة السياحية نظرًا لأنه زار أماكن سياحية كثيرة وحديثة في أماكن متعددة.

وأوضح أن هناك كثيرًا من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في المجال السياحي والعقار السياحي، فضلًا عن أن الدولة تعمل على دعم الطيران من الدول الأوروبية والسياحية إلى مصر، مما يؤدي إلى زيادة عدد السياح الوافدين.

وذكر أنه رغم الظروف المحيطة بمصر من المتوقع أن يصل عدد السياحين هذا العام إلى 15 مليون سائح بحلول ديسمبر 2024.