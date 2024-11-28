بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص إثر سقوط "أسانسير" في البحيرة

أصيب منذ قليل، 3 أشخاص بكسور جراء سقوط مصعد كهربائي “أسانسير”، بسبب قطع بالواير ببرج سكني أمام مدرسة صلاح الدين بمدينة دمنهور في البحيرة، وتم نقل المصابين للمعهد الطبي القومي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا يفيد بسقوط مصعد كهربائي ببرج سكني بمدينة دمنهور، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين إنقطاع الواير الخاص بالمصعد الكهربائي وراء سقوطه، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم كل من:" مادلين كمال صليب، 70 عامًا، وسيم سامي صبحي، 45 عامًا، رمزي عادل نسيم، 36 عامًا"، وجميعهم مقيمين بمدينة دمنهور.

وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم بمستشفي المعهد الطبي القومي بدمنهور.

وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.