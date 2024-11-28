ads
الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ وزيرة التنمية المحلية لفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي

كأفضل محافظ عربي..

محافظ كفرالشيخ يقدم
محافظ كفرالشيخ يقدم التهنئة الوزيرة التنمية المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

‏قدم، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، التهنئة للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمناسبة فوزها بجائزة التميز الحكومي العربي، كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية لعام 2023 – 2024، وذلك خلال احتفالية نظمتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر هذا التكريم من بين أبرز الجوائز التي تعزز جهود الحكومات في تطوير الأداء وتحسين الخدمات، ويعكس تميز القيادة في وزارة التنمية المحلية في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة والمبادرات الابتكارية التي تصب في مصلحة المواطنين.

اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ الإمارات العربية المتحدة أفضل محافظ عربى التميز الحكومى العربى محافظ كفرالشيخ يقدم التهنئة لوزيرة التنمية المحلية