محافظ كفر الشيخ يهنئ وزيرة التنمية المحلية لفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي

‏قدم، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، التهنئة للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمناسبة فوزها بجائزة التميز الحكومي العربي، كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية لعام 2023 – 2024، وذلك خلال احتفالية نظمتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر هذا التكريم من بين أبرز الجوائز التي تعزز جهود الحكومات في تطوير الأداء وتحسين الخدمات، ويعكس تميز القيادة في وزارة التنمية المحلية في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة والمبادرات الابتكارية التي تصب في مصلحة المواطنين.