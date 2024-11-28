محجوب القاسم يطرح أغنية “الحصان” بتوزيع جديد.. فيديو

طرح المطرب محجوب القاسم، شقيق الفنان مجد القاسم، توزيع جديد لأغنية “الحصان” عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، والمنصات الرقمية الموسيقية.

أغنية “الحصان” سبق أن غناها الفنان فهد بلان، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها، من كلمات الشاعر مصطفى الضمراني، ألحان خالد الأمير، توزيع باسم منير، إنتاج ريتشارد الحاج.

وقال محجوب القاسم في بيان صحفي عن الأغنية: «فكرت في إعادة تقديم أحد الأغاني القديمة، بروح وجودة ودماء جديدة، إحياءًا للتراث ولأغاني هامة أثرت في أجيال وقت طرحها، ولكنها قد تغيب عن مسامع الأجيال الجيدة، ولأنني نشأت في نفس المكان الذي ولد فيه الفنان فهد بلان وبسبب تأثري الكبير بأغنية الحصان، وجدت أنها الأقرب لقلبي ودائمًا في بالي ومتأثر بها كثيرا ومناسبة لصوتي في نفس التوقيت، أغنية طربية وكلمات جميلة وقررت إعادة غنائها بتوزيع مختلف».

وتابع محجوب عن تقديم أغاني الفلكلور بتوزيع جديد وقال: «أحببت الفكرة بالتأكيد، التراث ملىء بالأغاني العظيمة التي تستحق البحث عنها وإعادة غنائها، وخلال أيام سوف أقوم بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، في القاهرة».

تقول كلمات أغنية الحصان: «ركبنا على الحصان نتفسح سوا، وعدتو بالحنان وعدني بالهوا، رقص الحصان على دقة قلبنا،و رقصنا احنا كمان غنينا لحبنا، من فوق ضهر الحصان ميل عليا حبة، طار بينا الحنان على جناح المحبة خدني، الشوق عليك وارتحت بين ايديك رقص الحصان، على دقة قلبنا ورقصنا احنا كمان».

https://youtu.be/XvYDSxD3PNI?si=4M4z3FV-cQjFFUfT