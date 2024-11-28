شقيق الراحل محمد رحيم يُعلن عن إقامة عزاء ثان بمسقط رأسه بكفر الشيخ

أعلن الدكتور دكتور طاهر شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، عن إقامة عزاء ثان لشقيقه الموسيقار الراحل، وذلك بمسقط رأسه في كفر الشيخ، ليتلقى العزاء من الأقارب والمحبين.

ونشر شقيق الموسيقار الراحل عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قائلا: “عزاء شقيقى الراحل الموسيقار محمد رحيم، بدار مناسبات سخا بجوار محطة سكة الحديد بسخا غدا الجمعة أن شاء الله عقب صلاة العصر إلى آخر العزاء ان شاء الله وعظم الله اجركم”.

وكانت قد وجهت أنوسة كوتة زوجة الملحن محمد رحيم، رساله له بعد رحليه، حيث نشرت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صوره لها مع زوجها الملحن الراحل محمد رحيم، لتشارك بها جمهورها.

كما استقبلت أسرته العزاء الإثنين الماضي، بمسجد الشرطة بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.