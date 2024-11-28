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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 3 أشخاص اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر، في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص، بمدخل كوبري العوايد الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا  يفيد  بحادث مروري سيارة ميكروباص وأتوبيس بطريق العوايد ،وانتقل ضباط الشرطة والمرور و الإٍسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص مما أدى إلي إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى ألفا ومستشفى الميري الجامعي.

وتم رفع آثار الحادث  من الطريق وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي جهات التحقيق.

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