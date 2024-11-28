ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بالقاهرة بقصد النصب على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب و الاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى بعض المجالات و إيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات وباستهداف الكيان المشار إليه تم ضبط المدير المسئول، وعثر بداخله على (عدد من الشهادات الدراسية فى مجالات مختلفة - ختم أكلاشيه – كتب تعليمية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.