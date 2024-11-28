أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة هايدينهايم الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

يحل فريق تشيلسي، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره هايدينهايم بملعب فويت أرينا، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود جادون سانشو تشكيل تشيلسي أمام هايدينهايم، رفقة كريستوفر نكونكو وميخايلو مودريك ومارك جويو.

يجلس البرتغالي جواو فيليكس ونوني مادويكي وليفي كالويل، في ظل استبعاد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون.

يتصدر تشيلسي جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 9 نقاط، بينما يأتي هايدينهايم في المركز الخامس بنفس عدد النقاط.

تشكيل تشيلسي لمواجهة هايدينهايم في دوري المؤتمر الأوروبي

حراسة المرمى: يورجينسن

خط الدفاع: ديساسي - أدارابيويو - بدياشيلي - ريناتو فيجا

خط الوسط: كاسادي - دوسبري هال - كريستوفر نكونكو

وفي الهجوم: جادون سانشو - مارك جويو - ميخايلو مودريك.