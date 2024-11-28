بمكالمة هاتفية.. الفنان أحمد رزق يهنىء شريف دسوقى بعيد ميلاده

حرص الفنان احمد رزق، على تهنئة الفنان شريف دسوقى بعيد ميلاده، وذلك عبر مكالمة هاتفية، اعرب خلالها الأخير عن سعادته الكبيرة بهذة اللافتة الانسانية.

ونشر شريف دسوقى بوست عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلا: "من المكالمات اللى فرحت قلبى بجد مكالمة أخويا وعشرة العمر الجميل والسنين الجميلة بمناسبة عيد ميلادى من نجمى المفضل أحمد رزق، دائم السؤال والاطمئنان عليا فى كل شيء، ربنا يحميك ويصونك ويزيدك من نعيمه يا أبو حمزة يا غالى وساكن قلبى".

ويشارك الفنان شريف دسوقي في بطولة فيلم "صيف 67" للمخرج أبو بكر شوقي، وبطولة نيللي كريم وأمير المصري وشريف الدسوقي وأحمد كمال وعدد كبير من النجوم الشباب.