مشروع فيلم أسياد الجمال والسحر للمخرج جاد شاهين يفوز بمنحة آفاق

فاز مشروع فيلم "أسياد الجمال والسحر" للمخرج جاد شاهين بمنحة الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) للفيلم الطويل، وقدرها 20 ألف دولار، وهذا بعد حوالي شهر واحد من فوز مشروع الفيلم بـ 3 جوائز ضمن منصة الجونة السينمائية.

في الجونة فاز مشروع "أسياد الجمال والسحر" بشهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لأحسن مشروع في مرحلة التطوير، وإقامة إبداعية في لوس أنجلوس مقدرة بقيمة 13000 دولار من السفارة الأمريكية في القاهرة وFilm Independent، ودعم مادي قدره 10000 دولار أمريكي من شركة Lagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد.

فيلم "أسياد الجمال والسحر" من إنتاج يسري نصر الله الذي يلعب دور المنتج للمرة الأولى، بالإضافة إلى شركة ريد ستار فيلمز للمنتجين باهو بخش وصفي الدين محمود، وتدور أحداث الفيلم داخل عالم صحراوي أسطوري، حيث تطلب نبوية وحمدان البركات لطفلهما الذي لم يولد بعد من أسياد لديهم قدرات سحرية.

وعندما يُحطم الإجهاض آمالهما، تعطي بديعة، وهي واحدة من الأسياد، عُشبة سحرية لنبوية، وتطلب منها استخدامها وفق تعليمات صارمة، إلا أن حمدان يأكل العُشبة عن طريق الخطأ، ويحمل هو بدلاً من زوجته ويلد طفلة. تواجه تلك العائلة ازدراء المجتمع، وتتحكم النبوءات والغيرة والسحر في مصائرهم.

جاد شاهين مخرج مصري بدأ دراسة الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما بعد أن درس الإعلام. عمل جاد في بداياته مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله كمساعد قبل أن يبدأ في عمل فيلمه القصير الترعة، الذي يعتبر أول فيلم يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي عام 2023، وشارك بعدها في مجموعة من المهرجانات العالمية. يعمل جاد حاليًا على مشروع الفيلم القصير "الخبيث" الذي سيقوم بتصويره في 2025، بينما يقوم بتطوير مشروعة الطويل الأول، "أسياد الجمال والسحر".

الصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق تأسس عام 2007 بمبادرة من ناشطين ثقافيين عرب ليكون مؤسسة مستقلة تموّل الأفراد والمؤسسات العاملين في المجال الفني والثقافي. غداة انطلاقتها، بدأت اهتمامات آفاق تتوسّع تدريجياً حتّى باتت تشمل السينما، التصوير الفوتوغرافي الوثائقي، الفنون البصرية، الفنون الأدائية، الكتابة النقديّة والإبداعيّة، الموسيقى، إضافةً إلى البحوث والتدريب وتنظيم الفعاليات. تعمل آفاق، انطلاقاً من مقرّها في بيروت، مع فنّانين ومؤسّسات على امتداد المنطقة العربية والعالم.