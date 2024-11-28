كاتب صحفي: الاهتمام بقطاع النقل والطرق كان ضروريا لجذب الاستثمارات

قال الكاتب الصحفي، أحمد يعقوب، إن الدولة المصرية على مدار 10 سنوات اهتمت اهتمامًا كبير بقطاع البنية التحتية، وخاصة في مجال الطرق، حيث يُعتبر هذا الملف أحد الملفات المهمة؛ لأنه يسهم في تسهيل حركة المواطنين والسياح والمستثمرين، بالإضافة إلى نقل البضائع والسلع بين المحافظات ومناطق الإنتاج والتصدير.

وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الربط الجيد بين هذه المناطق يوفر الوقت، مما يقلل من تكاليف النقل، وهذه التكاليف تنعكس في النهاية على أسعار السلع للمستهلكين.



ولفت، إلى أنّ البنية التحتية في الدول الكبرى تُعنى بشبكة الطرق بين الولايات، مما يعزز الاقتصاد في هذه الدول.



وأكد أنه كان من الضروري الاهتمام بملف الطرق لجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، مع دعم كل ما يتعلق بمنظومة النقل، سواء من خلال تطوير 10 آلاف كيلومتر من الطرق الحالية في مصر وإنشاء 7 آلاف كيلومتر ضمن المشروع القومي للطرق، هذا سيساهم في تحسين كفاءة الطرق القائمة وتلبية احتياجات المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى الربط الإقليمي والقاري حيث ستعمل مصر على إنشاء طريق يسهل التنقل بين دول القارة الأفريقية، مما سيكون له تأثير إيجابي على منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

