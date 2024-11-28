" فيصل عمر " رئيساً لاتحاد طلاب جامعة المنيا و"شيري هاني" نائباً له

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ورئيس اللجنة العلُيا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 / 2025 فوز الطالب فيصل عمر محمد بالفرقة الرابعة بكلية الطب برئاسة اتحاد طلاب الجامعة والطالبة شيري هاني عدلي بالفرقة الرابعة بكلية العلوم نائباً لرئيس الاتحاد بالتزكية.

وقال الدكتور عصام فرحات، إن المنافسات استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين خاضها 700 طالبًا وطالبة ممن استوفوا شروط الترشح وفقاً للمواعيد المقررة بالجدول الزمني المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي وطبقًا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، لانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم، ورؤساء الاتحاد ونوابهم، على مستوى كليات الجامعة العشرين، لتختتم اليوم بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين مثمناً جهود جميع القائمين على العملية الانتخابية من أجل تكوين اتحاد طلابي ممثلاً لكيان علمي عريق يحمل إسم جامعة المنيا ليكون معبرًا عن آراء الطلاب وطموحاتهم ومتطلباتهم بشكل شرعي، موجهاً الطلاب بأن يكونوا قدر المسئولية والثقة التي وضعها زملائهم فيهم تعزيزاً لدور الشباب في العمل التطوعي وتشجيع زملائهم على مزاولة الأنشطة الطلابية والدورات التدريبية وأنشطة تنمية المهارات والتأهيل لسوق العمل سواء في مركز التدريب المهني بالجامعة، أو مركز إبداع مصر الرقمية، فضلاً عن التفاعل اليومي مع زملائكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور فرحات، أن مجالس الاتحادات الطلابية تلعب دوراً بارزاً لمساعدة زملائهم لكونهم حلقة الوصل بين الطلاب وإدارة الجامعة، والعمل على رفع الوعي الطلابي داخل الجامعة وتنمية روح الولاء والانتماء وتعزيز قيم المواطنة والعمل على مواجهة الشائعات بما ينعكس علي خطط الأنشطة الطلابية ومؤشر على نجاح الاتحاد الطلابي لهذا العام.

و أسفرت نتائج انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم علي مستوى الجامعة عن فوز يوسف مفتاح لطفي بأمانة اللجنة الرياضية وندى جمال صادق أميناً مساعداً ويوسف محمد صابر أمانة اللجنة الفنية ورنا سيمون عماد أميناً مساعداً و كيرلس أيمن عدلي أمين اللجنة الثقافية ومحمود يسري عبد المنعم أميناً مساعداً ويارا سامح أمين اللجنة العلمية و مارتينا مشمش أمينا مساعداً ومحمد محسن أبو العلا أمين لجنة الجوالة و شاهندا أشرف مبروك أميناً مساعداً وزياد محمد عبد الظاهر أمين اللجنة الاجتماعية ومي أشرف ذكي أميناً مساعداً ومحمد علي سيد أمين لجنة الأسر و بسملة وليد محمد أميناً مساعداً.

يذكر اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ضمت في عضويتها الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب والطالب محمد طارق عمر بكلية الصيدلة ممثلاً عن الطلاب، والطالبة هدير أحمد طه بكلية الفنون الجميلة ممثلةً عن الطالبات.