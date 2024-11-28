"جهاز حماية البحيرات" يحصل على شهادة اعتماد المعامل المركزية للثروة السمكية

وجّه جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية جهوده نحو إنشاء المعامل المركزية للثروة السمكية ، و المختصة بالفحص الدورى لمشروعات الإستزراع السمكي المختلفة وقياس مدى مطابقتها للمواصفات القياسية ، وذلك لضمان أعلى جودة للمنتج السمكي.

وفي هذا السياق، نجح جهاز حماية وتنمية البحيرات في الحصول على اعتماد المعامل المركزية للثروة السمكية وحصولها على شهادة الجودة الخاصة بدقة نتائج بعض الاختبارات الميكروبيولوجية للأسماك ، وبعض الاختبارات الكيميائية للمياه والأعلاف ، وذلك وفقًا لمتطلبات المواصفات الدولية ISO/IEC 17025:2017 من قبل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).

من جانبه ، أشاد اللواء أ. ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بهذا النجاح ، الذي يعكس التزام الجهاز بتحقيق التميز البحثي والتطوير العلمي المستمر ، حيث يأتي هذا الإنجاز متوافقًا مع دعم الدولة لكافة المؤسسات ، وتأكيدًا منها على أهمية وضع الاعتماد الدولي ، والحصول على أيزو المعامل ضمن الأولويات ، مؤكدًا أن هذا الاعتماد يمثل خطوة هامة نحو تعزيز جودة الخدمة البحثية بالجهاز ، كما يسهم في استثمار إمكانات معامل الجهاز ، على النحو الذي يضمن تطويع الأبحاث العلمية وتطبيقها عمليًا بما يخدم قطاع الثروة السمكية ، ويتماشى مع سياسة الدولة في دفع عجلة التنمية والتطوير ، التزامًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمصايد السمكية ورؤية مصر 2030 ، إذ تعد القياسات والاختبارات المعيارية عنصرًا أساسيًّا لتحقيق هذه الأهداف ، حيث تضمن دقة النتائج وموثوقيتها محليا وإقليميا ودوليًا.

وأشار فرحات إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا للجهود المتواصلة والتفاني في العمل من جميع العاملين بالجهاز ، حيث تم تحقيق معايير الاعتماد واستيفاء المعايير المطلوبة في معامل الجهاز سواء معمل جودة المياه والتربة ، أو معمل الميكروبيولوجي ، أو معمل الأغذية والأعلاف ، أو معمل الباراسيتولوجي.

وقد تمت زيارة المراجعة والتقييم للمعامل المركزية خلال الفترة 24-25 سبتمبر2024 ، كما أوصت اللجنة بمنح شهادة الجودة الخاصة بدقة نتائج الاختبارات وفقًا للمواصفات الدولية ، في ضوء الخضوع لعدد 9 اختبارات تدعم قطاع الاستزراع السمكي ، حيث تمت المراجعة علي كلا من معمل جودة المياه والتربة ، وشملت الاختبارات فيه ، اختبار الأس الهيدروجيني ، واختبار التوصيل الكهربي اختبار ، واختبار الاكسجين الذائب ، وقياس نسبة الحديد ، وقياس نسبة النحاس . أما معمل الميكروبيولوجي فضمت اختباراته الكشف عن بكتيريا الفبريو في الأسماك ، وفيما يخص معمل الأغذية والأعلاف فتمت به اختبارات قياس نسبة البروتين في الأعلاف ، وقياس نسبة الدهون فيها ، كما خضع معمل الباراسيتولوجي إلى اختبار الكشف عن الطفيليات في الأسماك.



وقد شارك في مجموعات العمل بالجهاز كل من الكيميائية ولاء مجدي مدير المعامل المركزية للثروة السمكية ومدير الجودة بالجهاز ، وكلًا من المهندسة إيمان عبد الخالق ، والمهندسة دينا أحمد ، والأستاذة منى دسوقي ، والأستاذ محمد سلطان مسئولي الجودة وإعداد نظام العمل وفقًا للمواصفات ، وكلًا من الدكتورة خديجة محمود ، والدكتورة أسماء محمود ، والدكتورة زينب بإدارة معمل الميكروبيولوجي ، وكلًا من الكيميائية نرمين عبد الحليم ، والكيميائية هبة عماد الدين بإدارة معمل المياه ، وكلًا من المهندسة شيماء صلاح ، والمهندسة آية عفيفي بإدارة معمل كيمياء الأعلاف ، والدكتورة دولت علي حسنين بمعمل الباراسيتولوجي.

جدير بالذكر أن الاعتماد في هذا الاختبار بعد هو الأول على مستوى المعامل المعتمدة ، لما له من أهمية في تشخيص أمراض الأسماك والعلاج المبكر لها ، كما يدعم الاعتماد في رفع القيمة التنافسية لضمان كفاءة الاختبارات التي تتم بالمعمل ، وتقديم الخدمات الاستشارية و المعملية لقطاع الاستزراع السمكي وسلامة المنتج السمكي ، فضلًا عن تواجد المعمل ضمن زمرة المعامل المصرية الحاصلة على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد EGAC التابع بدوره إلى مجلس التعاون الدولي لاعتماد المختبرات ILAC.