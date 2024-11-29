تعرف على الأبراج الأكثر ميلًا للتحدي

تعد صفة المرونة والتحدي من الصفات الإيجابية التي يتمنى الجميع أن يتحلى بها لما لها من أثر إيجابي على الشخص إذ أنها تمده بالحيوية و القدرة على مواجهة الصعاب و الشدائد، لأنها من الصفات الإيجابية التي يحرص المرء على التحلي بها فقد تختلف في درجة التحلي بها من شخص لأخر وعلى ذلك تختلف في الأبراج.

فى هذه السطور نتعرف على أكثر الأبراج التب توصف بالتحدي والقدرة على مواجهة الصعاب، إذ أن هذه الأبراج تتمثل في بعض الأبراج إذ منها "برج الثور ، الجدي، العقرب ، الاسد" .

أولًا : برج الثور

برج الثور يعرف بأنه برج أرضى، وذلك لكونه محكوم بكوكب الزهرة وعلى ذلك فقد يوصف بطبيعته الثابتة والمثابرة التي تمنحه القدرة على مواجهة الشدائد والتغلب على العقبات كما انه لديه قدرة على البقاء على الارض، وقد يجلى التحدى لديه في مواجهته للصعوبات كما تتجلى في قدرته من حيث تعامله مع المواقف الصعبة القاسية، وعلى ذلك يمتلك قدره فولازية تمكنه من القدرة على مواجهة الصعاب بتحدي.

برج الجدى

يوصف بعقلانيته المفرطة وتركيزه على النكسات التي يقبالها في حياته فضلاً عن أنه دوماً يسعى لتطوير ذاته، وعلى هذا فهو يميل للتحدي الذي يتجلى فى قدرته على المثابرة التى عنها قد يكتسب قوة داخلية تميزه بالتركيز والعزيمة. على مواجهة الشدائد.

العقرب

يوصف بأنه محارب عاطفي، وعلى ذلك يميل للروح التجديد والتحول اذ يقوم بتحويل آلامه إلى قوة تكون لديه بمثابة وقود وطاقة إيجابية تمكنه من فهم عميق الطبيعه البشرية، وعنها يتكون بناءه لشخصية قويو تمكنه من مواجهة التحديات والعقبات.

الأسد

يميل للتفاؤل مما يجعله يتغلب على التحديات ليس من أجل نفسه وإنما من أجل أشخاص يهتم لأمرهم، وفي ذلك بسعى للمخاطرة التي تدفعه للثقة بنفسه، ومن ثم الحفاظ على كرامته مما يجعله قادر على خوض تجاربه بتحدي وثقة ذلك لأنه يوصف بشجعاته و مثابرته وذلك من خلال سعيه نحو تحقيق ذاته.