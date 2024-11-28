بعد ركلتي جزاء ليفربول وريال مدريد.. صلاح ومبابي يتساويان في رقم غريب

خطف النجم المصري محمد صلاح الأضواء في مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني، بعدما أهدر ركلة جزاء صدمت عشاقه وأسرته التي كانت متواجدة في مدرجات ملعب أنفيلد.

أهدر محمد صلاح ركلة جزاء لفريق ليفربول في الدقيقة 70، مرت الكرة بجانب القائم الأيمن للحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حينما كانت تشير النتيجة إلى تقدم الريدز على ريال مدريد بهدف للا شيء، وذلك قبل أن يفوز الريدز بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

ولكن قبل أن يهدر صلاح ركلته، أضاع كيليان مبابي نجم ريال مدريد، ركلة أخرى في الدقيقة 61، تصدى لها حارس حمر الميرسيسايد كويمين كيليهر، ليضع الفرنسي في مأزق مع جماهير ناديه.

وبعد إهدار محمد صلاح وكيليان مبابي لركلتي ليفربول وريال مدريد، تساوى الثنائي في رقم غريب في مسيرتهما الكروية.

محمد صلاح وكيليان مبابي

محمد صلاح وكيليان مبابي يتساويان في عدد ركلات الجزاء المهدرة

نفذ الفرعون المصري 40 ركلة جزاء في مسيرته الاحترافية، سجل منها 29 ركلة ناجحة، لكنه أهدر 11 ضربة، آخرها التي أضاعها أمام الريال.

وتحمل هذه الركلة رقم 8 مع ليفربول، حيث كانت المرة الأولى مع ناديه أمام هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018.

أما مبابي نفذ 56 ركلة جزاء في مسيرته، سجل منها 45 ركلة، وأهدر 11، ليتساوى مع محمد صلاح في عدد ركلات الجزاء المهدرة.

سدد كيليان مبابي 8 ركلات جزاء على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا، سجل 6 ركلات وأهدر ركلتين آخرهم أمام ليفربول في موسم 2024-2025.