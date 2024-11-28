إطلاق المرحلة الثانية لمشروع تحسين الزراعة "الايسماب"

أكد الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أنه جرى إطلاق المرحلة الثانية لمشروع الايسماب "مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين"، وهو يعد إحدى مشروعات التعاون الفني فيما بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، ويهدف الي تحسين دخول صغار المزارعين من خلال التوجه للسوق.

وأضاف "عضام"، انه يتم تنفيذ المشروع في أربع محافظات مستهدفة وهي المنيا واسيوط وسوهاج بصعيد مصر، والدقهلية بمنطقة الدلتا، ويعمل المشروع على تنفيذ سلسلة من الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات صغار المزارعين وتغيير نمط الفكر التقليدي من الزراعة ثم البيع الي الفكر الجديد "الزراعة كعمل تجاري"، كما يعمل المشروع على تمكين المرأة الريفية ودعمها في توليد دخل من خلال الأنشطة المختلفة مما يسهم في تحسين مستوي معيشة الاسرة الزراعية في المجمل.

والجدير بالذكر ان مشروع الايسماب هو نهج قائم على ما يسمى بـ SHEP (تعزيز وتمكين صغار مزارعين المحاصيل البستانية) والذي تكيف مع ظروف الزراعة في مصر، ويشمل على عدد من الأنشطة بداية من التعريف بالأنشطة وحتى الحصاد والبيع.

كذلك يأخذ المشروع في الاعتبار الوضع الاجتماعي المحافظ لمناطق المشروع بصعيد مصر من خلال تنفيذ أنشطة خاصة بتمكين السيدات وزيادة دخلهم. ولقد انقضى عام منذ انطلاق المشروع ويستمر المشروع في التنفيذ.

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