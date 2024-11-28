خبير قانوني يكشف أهم أهداف قانون رعاية المسنين

قال المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون رقم 19 لعام 2024 المسمى بقانون "رعاية المسنين" الذي وافق عليه مجلس النواب.

وأضاف "العفيفي"، خلال برنامج "بالقانون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن أهم أهداف قانون "رعاية المسنين" هو حماية ورعاية حقوق المسنين، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية والترفيهية، وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، وتوفير سبل الإتاحة لهم.

ولفت إلى أن قانون "رعاية المسنين" نص على ضرورة تمكين المسنين من المشاركة في تيسير الشؤون العامة، وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشؤونهم، وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية، وغير الحكومية، وحصولهم على الخدمات بدون مزاحمة مع غيرهم.