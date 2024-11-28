الجيش اللبناني يبدأ تنفيذ مهامه في الجنوب والبقاع بعد وقف إطلاق النار

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أن وحداته العسكرية بدأت بتنفيذ عمليات في مناطق الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية.

وأوضح الجيش في بيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع انتشاره جنوبي نهر الليطاني، وذلك تزامنًا مع بدء تطبيق وقف إطلاق النار.

تشمل العمليات إقامة نقاط تفتيش مؤقتة، إزالة الذخائر غير المنفجرة، وفتح الطرقات المغلقة.

وأشار البيان إلى أن هذه الأنشطة تهدف إلى تسهيل عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم، وضمان أمنهم وسلامتهم، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة.

دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وذلك بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا.

وبحسب تقارير إعلامية، يلتزم الاتفاق بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان خلال شهرين، في مقابل تراجع حزب الله شمال نهر الليطاني على بعد حوالي 30 كيلومترًا من الحدود.

الاتفاق يشمل أيضًا نشر الجيش اللبناني تدريجيًا في المناطق التي تخليها الأطراف المتصارعة.

وستتولى جهات دولية، بقيادة الولايات المتحدة، مراقبة تطبيق الاتفاق لضمان الالتزام ببنوده، مع إمكانية تحويله إلى اتفاق دائم بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ60 يومًا.