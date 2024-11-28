ads
الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني يبدأ تنفيذ مهامه في الجنوب والبقاع بعد وقف إطلاق النار

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أن وحداته العسكرية بدأت بتنفيذ عمليات في مناطق الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية.  

وأوضح الجيش في بيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع انتشاره جنوبي نهر الليطاني، وذلك تزامنًا مع بدء تطبيق وقف إطلاق النار.

تشمل العمليات إقامة نقاط تفتيش مؤقتة، إزالة الذخائر غير المنفجرة، وفتح الطرقات المغلقة.  

وأشار البيان إلى أن هذه الأنشطة تهدف إلى تسهيل عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم، وضمان أمنهم وسلامتهم، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة.  

دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وذلك بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا.

وبحسب تقارير إعلامية، يلتزم الاتفاق بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان خلال شهرين، في مقابل تراجع حزب الله شمال نهر الليطاني على بعد حوالي 30 كيلومترًا من الحدود.  

الاتفاق يشمل أيضًا نشر الجيش اللبناني تدريجيًا في المناطق التي تخليها الأطراف المتصارعة.

وستتولى جهات دولية، بقيادة الولايات المتحدة، مراقبة تطبيق الاتفاق لضمان الالتزام ببنوده، مع إمكانية تحويله إلى اتفاق دائم بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ60 يومًا.

الجيش اللبناني البقاع بيروت