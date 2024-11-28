وزير خارجية إسرائيل: الكونجرس قد يتخذ خطوات ضد المحكمة الدولية

وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، وصف القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية المتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بأنه يمثل تطورًا غير مسبوق وخطيرًا.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التشيكي، يان ليبافسكي، حيث أعلن أن إسرائيل قدمت استئنافًا على القرار الصادر عن المحكمة.

وفي تصريحاته، أشار ساعر إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية للنظر في القضايا المتعلقة بنتنياهو وجالانت.

كما أعرب عن أمله في أن يتبنى الكونجرس الأمريكي تشريعات تعارض المحكمة وكل من يتعاون معها.

بشأن العمليات العسكرية في غزة، أوضح ساعر أن إسرائيل لا تسعى للسيطرة على الحياة المدنية لسكان القطاع، مؤكدًا أن العمليات ستستمر حتى تحقيق الأهداف المعلنة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد رفضت طعونًا تقدمت بها إسرائيل سابقًا، وأصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بناءً على اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى مايو 2024، تاريخ تقديم الطلبات الرسمية لإصدار الأوامر.