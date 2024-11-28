"الجبلاوي" يتقدم بطلب إحاطة لتجديد البريد الرئيسي بقنا

تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الاتصالات، بشأن عدم إعادة بناء وتجديد مبنى البريد الرئيسي بمحافظة قنا، بجانب المطالبة بزيادة عدد مكاتب البريد نظراً للإقبال الشديد عليها.

وأوضح "الجبلاوي" في طلب الإحاطة المقدم أن قراراً بإعادة بناء وتجديد مبنى هيئة البريد الرئيسي بقنا صدر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتم بالفعل هدم المبنى على الرغم من صيانته قبل الهدم بفترة وجيزة، مما أهدَر الكثير من الأموال، ومع ذلك لم يتم إعادة بنائه حتى الآن، واكتفت الهيئة بتوفير سيارة بريد متنقلة كبديل.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة إلى سوء توزيع كراسات مشروع الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" بمحافظة قنا، حيث تم التركيز على ثلاثة مكاتب بريد فقط بمدينة قنا، رغم وجود العديد من مكاتب البريد الأخرى في المناطق السكنية المختلفة بالمدينة، مما أدى إلى تكدس المواطنين على تلك المكاتب واستغلالهم من قِبل آخرين للحصول على كراسات الشروط.

وأكد عضو النواب أنه يمكن رفع كراسات الشروط على الموقع الإلكتروني بدلاً من بيعها عبر مكاتب البريد، مثلما يحدث في مشروعات الأراضي التي تطرحها الدولة، خصوصاً أننا في عصر التحول الرقمي.

وطالب الجبلاوي بزيادة عدد مكاتب البريد بالمحافظة نظراً للإقبال الكبير عليها، كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة أو مناقشته في الجلسة العامة البرلمانية.